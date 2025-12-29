Юбилейный тур Газманова в 2026 году пройдет в России и в других странах

Народный артист РФ отметил, что пока не знает точное количество городов, в которых он будет выступать

© Дмитрий Яковлев/ ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Народный артист России Олег Газманов к своему 75-летию в 2026 году запустит большой тур, который охватит города России и других стран. Об этом артист рассказал в интервью ТАСС.

"[Юбилей] в следующем году. Мы, моя команда уже готовы. Мы отправимся в большой тур с концертами. Выступления будут как в России, так и за ее пределами. <...> Пока точное количество городов не знаем", - рассказал Газманов.

Артист отметил, что 2026 год станет для него временем серьезной, но приятной работы. "Этот год будет с большими хлопотами, но с приятными", - заключил он.

