Минкультуры планирует привлечь в РФ творческие таланты из Африки

Глава ведомства Ольга Любимова отметила, что российская сторона ожидает официальные делегации и деятелей культуры из стран Африки на Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур, Международном детском культурном форуме и на других мероприятиях

Министр культуры РФ Ольга Любимова © Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Министерство культуры России планирует углубить культурное сотрудничество со странами Африки по всем направлениям, в том числе через обмен фестивалями. Об этом сообщила в интервью ТАСС глава ведомства Ольга Любимова, отметив, что перспективным форматом взаимодействия является привлечение творческих талантов из региона.

"Сотрудничество со странами Африки мы также планируем углублять во всех сферах культуры и искусства. В 2026 году планируется организовать как традиционные мероприятия - Дни духовной культуры России, обменные фестивали, а также кинофестивали, так и новые форматы. Один из наиболее перспективных и развивающихся форматов взаимодействия - привлечение творческих талантов из африканских государств к участию в международных конкурсах и фестивалях, проводимых на территории Российской Федерации", - сказала собеседница агентства.

Любимова также отметила, что российская сторона ожидает официальные делегации и деятелей культуры из стран Африки на Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур, Международном детском культурном форуме, Международном фестивале музеев "Интермузей", Международном фестивале циркового искусства "Без границ" и на других мероприятиях.

