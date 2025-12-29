Театр оперы и балета Якутии намерен привезти постановки во Владивосток

В частности, планируется показать спектакль "Сияющий камень"

ВЛАДИВОСТОК, 29 декабря. /ТАСС/. Театр оперы и балета Республики Саха (Якутия) планирует привезти во Владивосток ряд постановок, в числе которых - спектакль "Сияющий камень". Об этом на пресс-конференции, посвященной новогодним мероприятиям на Дальнем Востоке, в пресс-центре "ТАСС Дальний Восток" заявил директор театра Владислав Лёвочкин.

"Мы мечтаем привезти [постановку "Сияющий камень"] во Владивосток. Сейчас ведем переговоры с тем, чтобы этот план состоялся. Мы очень будем благодарны тем, кто поможет осуществить эту идею", - отметил Лёвочкин, добавив, что спектакль в уходящем году стал лауреатом трех премий "Золотая маска".

По словам директора театра, "Сияющий камень" уже показывали в Астане, Бишкеке, Челябинске и Москве. Во Владивосток планируется также привести постановку "Ромео и Джульетта".

Лёвочкин добавил, что для выступления театра оперы и балеты необходимы особые условия. По его словам, такие есть на Приморской сцене Мариинского театра.