В Карачаево-Черкесии создадут первый государственный кукольный театр

В республике работают пять национальных драматических театров и детский музыкальный театр при Госфилармонии

Редакция сайта ТАСС

ЧЕРКЕССК, 31 декабря. /ТАСС/. Первый государственный театр кукол планируется создать в Карачаево-Черкесии до конца 2027 года, сообщил ТАСС министр культуры республики Зураб Агирбов.

"В нашем регионе при поддержке федерального центра и главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова модернизируется и совершенствуется инфраструктура учреждений культуры, реализуются различные культурные проекты. В планы на 2026-2027 годы включили также создание первого в республике государственного театра кукол. Для этого у нас уже есть хорошая база: талантливые артисты и постановки", - сказал собеседник агентства.

В республике работают пять национальных драматических театров, детский музыкальный театр при Госфилармонии КЧР. "В репертуаре каждого из наших национальных театров не менее 10 постановок, поставленных в последние годы. В числе новинок спектакли, посвященные доблестным защитникам Отечества. Одна из ярких таких работ - "Непокоренная бурка" молодого режиссера Абазинского драматического театра Эльдара Агачева. В 2026 году намерены форсировать гастрольную деятельность театров республики", - отметил Агирбов.

Министр подчеркнул, что театральное искусство активно развивается и в общеобразовательных организациях Карачаево-Черкесии: создано 163 школьных театра, в которых играют почти 7 тыс. детей.