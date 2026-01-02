Новые музеи культуры и истории народов Карачаево-Черкесии появятся к 2028 году

Министр культуры региона Зураб Агирбов отметил, что государство, в частности, уделяет большое внимание сохранению традиционных ценностей

Редакция сайта ТАСС

ЧЕРКЕССК, 2 января. /ТАСС/. Создание новых музеев национальной культуры и истории народов Карачаево-Черкесии (КЧР) запланировано на 2026-2027 годы в муниципалитетах республики. Об этом сообщил ТАСС министр культуры региона Зураб Агирбов.

"Задались целью к 2028 году создать музеи национальной культуры и истории каждого субъектообразующего народа нашей республики. Надеемся, они станут новыми точками притяжения туристов. Уже отремонтировали и обновили экспозицию музея "Рум-Кала" в Учкекене, где можно погрузиться в историю и быт карачаевского народа. В Ногайском районе новый музей расположится в двухэтажном здании, где около 150 лет назад была открыта первая светская школа в КЧР. На участке рядом обустроим ногайское подворье", - сказал собеседник агентства.

В ближайшие два года появятся также музеи культуры и истории казачества, абазинского и черкесского народов. "Определили объекты и участки в Абазинском и Зеленчукском районах. В станице Зеленчукской мы ранее отремонтировали и оборудовали музей имени С. Ф. Варченко, но этой площадки недостаточно чтобы масштабно представить историю казачества в КЧР. Музей национальной культуры и истории черкесского народа будет создан в ауле Али-Бердуковский рядом с монументом жертвам Кавказской войны", - отметил Агирбов.

Министр добавил, что государство сейчас уделяет большое внимание развитию самобытной культуры народов России, сохранению традиционных ценностей, строительству новых объектов культуры и модернизации действующих учреждений.

В КЧР в 2019-2024 годах по нацпроекту "Культура" построено, реконструировано и капитально отремонтировано более 60 объектов культуры.