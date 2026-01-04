Кинофестиваль "Перекресток цивилизаций" в КЧР станет традиционным

Проект, который проводился осенью 2025 года, был успешным и объединил представителей 13 стран из разных континентов, сообщил министр культуры республики Зураб Агирбов

Редакция сайта ТАСС

ЧЕРКЕССК, 4 января. /ТАСС/. Международный кинофестиваль "Перекресток цивилизаций" в Карачаево-Черкесии, который впервые проводился в регионе осенью 2025 года, станет традиционным. Об этом сообщил ТАСС министр культуры республики Зураб Агирбов.

"Кинофестиваль "Перекресток цивилизаций" стал отличной площадкой для культурного диалога, творчества и дружбы. Проект был успешным и объединил представителей 13 стран из разных континентов. Хотим сделать этот фестиваль традиционным. Надеемся, что интерес к нему будет расти и со временем он станет одним из ярких и крупных культурных событий Северного Кавказа", - сказал собеседник агентства.

В 2025 году Карачаево-Черкесия стала также площадкой для реализации более 10 кинопроектов. В частности, в Архызе работала съемочная группа фильма Юрия Быкова "Вершина". "Локации республики с каждым годом становятся более востребованными у представителей киноиндустрии России. В КЧР создана специальная комиссия, которая содействует реализации творческих проектов в сфере кино", - отметил Агирбов.

Первый в КЧР международный кинофестиваль фестиваль "Перекресток цивилизаций" был организован в сентябре 2025 года. На пяти площадках Черкесска состоялся показ около 30 работ. В конкурсной программе были представлены 16 картин в четырех номинациях: "Документальное кино", "Игровое полнометражное кино", "Анимационное кино" и "Игровое короткометражное кино". Всего поступило 155 заявок из России, Белоруссии, Бразилии, ЮАР, Узбекистана, Нигерии, Кубы, Индии, Ирана, Аргентины, Туркменистана, Казахстана и Португалии.