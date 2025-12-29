Умерла исполнительница песни "Прекрасное далеко" Татьяна Дасковская

Ей было 79 лет

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Певица Татьяна Дасковская, известная исполнением песни "Прекрасное далеко" в телефильме "Гостья из будущего", умерла 20 ноябре на 80-м году жизни. Ее похороны состоялись на Заборьевском кладбище в Московской области, сообщается на портале "Кино-театр.ру".

"Годы жизни 25.06.1946 - 20.11.2025 <…> Похоронена на Заборьевском кладбище, Московская область, городской округ Домодедово", - говорится на сайте.

За годы (1972 - 1996) творческой работы на киностудиях СССР, актриса участвовала в озвучивании свыше 200 фильмов. Отмечается, что ее имя упоминается лишь в пяти.

Дасковская родилась 25 июня 1946 года в Москве, получила образование дирижера хора. В 1999 году она переехала в Германию, где выступала актрисой театра "Гезанг".