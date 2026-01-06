Фестиваль "Мастер кавказского танцевального трюка" в КЧР объединит 10 регионов

Этот фестиваль призван привлечь к занятиям танцами как можно больше юношей, отметил министр культуры республики Зураб Агирбов

ЧЕРКЕССК, 6 января. /ТАСС/. География участников фестиваля-конкура "Мастер кавказского танцевального трюка" в Карачаево-Черкесии расширится вдвое в 2026 году - до 10 регионов, сообщил ТАСС министр культуры республики Зураб Агирбов.

"Наш первый фестиваль-конкурс был небольшим, но очень колоритным и ярким. Решили сделать его традиционным. В этом году ожидаем в два раза больше участников - танцоров из 10 регионов страны. Этот фестиваль призван сохранить искусство кавказского танцевального трюка - вершину хореографического мастерства, а также привлечь к занятиям танцами как можно больше юношей. К сожалению, мужчин-танцоров за последние годы стало значительно меньше", - сказал собеседник агентства.

"Мастер кавказского танцевального трюка" планируют сделать не только традиционным, но и международным. "Наша задача вывести фестиваль на международный уровень и приглашать в республику сильнейших танцоров из Абхазии, Грузии и других стран. Сохранение и развитие культуры, в том числе национальных кавказских танцев, - одно из важных направлений", - подчеркнул Агирбов.

Второй фестиваль-конкурс пройдет в Черкесске осенью.