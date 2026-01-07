Фестиваль "Кавказский рубеж" в Карачаево-Черкесии станет двухдневным

Ожидается участие историков и реконструкторов из 10 регионов России, сообщил министр культуры республики Зураб Агирбов

ЧЕРКЕССК, 7 января. /ТАСС/. Историко-культурный фестиваль "Кавказский рубеж" на территории Красногорской башни - памятника XIX века в Карачаево-Черкесии - в 2026 году планируется проводить два дня. Ожидается участие историков и реконструкторов из 10 регионов страны, сообщил ТАСС министр культуры республики Зураб Агирбов.

"Кавказский рубеж" - один из самых популярных фестивалей Карачаево-Черкесии, интерес к нему растет ежегодно. Решили в 2026 году сделать его двухдневным, чтобы яркое культурное мероприятие смогли посетить как можно больше жителей и гостей нашей республики. Ожидаем участие историков-реконструкторов из 10 регионов России. Отрадно, что география фестиваля постоянно расширяется", - сказал собеседник агентства.

Помимо исторических реконструкций гости фестиваля, который проводится в регионе с 2024 года, смогут ознакомиться с бытом и традициями народов Карачаево-Черкесии, посетить различные мастер-классы, выставку работ мастеров традиционных ремесел и народно-художественных промыслов, отведать национальные блюда. "Будут и новшества в программе. Пока не стану раскрывать все секреты, но уверен внутренний двор Красногорской башни вновь станет местом интересных представлений, красивых легенд, исторических поединков и познавательных встреч", - отметил Агирбов.

О памятнике

Красногорская сторожевая башня была построена в 1832-1837 годах. Расположена на правом берегу реки Кубани, которая долгое время была границей между Османской и Российской империями. Особенностью архитектурного решения постройки стала овальная форма башни в виде стилизованной "короны", увенчанной прямоугольными зубцами - бойницами. Ее толстые стены сложены из местного камня на известковом растворе. Башня двухъярусная, в обоих уровнях помещены узкие щелевидные бойницы. В 2023 году ее впервые открыли для посещения туристов.