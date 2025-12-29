ИИ и Кремлевская елка помогли в создании рождественского спектакля в Приморье

В постановке участвуют около 250 человек

ВЛАДИВОСТОК, 29 декабря. /ТАСС/. Создатели театрализованного представления "Удивительная рождественская история в Королевстве кривых зеркал", которое пройдет во Владивостоке во время школьных зимних каникул, попытались соединить современные технологии, традиции детской культуры XX века и евангельский сюжет. Об этом во время пресс-конференции в пресс-центре "ТАСС Дальний Восток" сообщили организаторы и постановщики спектакля.

"Когда мы задумали этот проект, это был такой ориентир - Кремлевская елка. Сама елка является христианским символом, звезда на елке является христианским символом и обретает настоящее истинное значение, если в ней появляется эта евангельская история рождения в мир Господа и спасителя нашего Иисуса Христа. Мы создали такой проект, где в центре евангельская история, а все это делается выразительными, яркими средствами самих детей", - сказал руководитель отдела по работе с молодежью Владивостокской епархии иерей Димитрий Винокуров.

По словам Винокурова, в постановке участвуют около 250 человек. Все они участники семи детских творческих коллективов - танцевальных, театральных, а также цирковой студии, молодежного отдела епархии и хоров. Подготовка заняла около года. Руководитель детской театральной студии "Контакт" Яна Жукова отметила, что для создания постановки также использовали искусственный интеллект.

"Помимо всего постановочного процесса, репетиционного, организационной истории, технических заданий на создание декораций, создание костюмов, музыкальная партитура, которая тоже специально создается. И вот тут мы используем искусственный интеллект в полную силу. Создание цифровых футажей, анимация каких-то специальных моментов, элементов - это тоже искусственный интеллект. Он здесь везде с нами, и это огромный опыт", - сказала она.

По ее словам, спектакль пройдет во Владивостоке с 9 по 13 января.