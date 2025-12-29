Директора музея "Ростовский кремль" назначили руководить Музеем оружия в Туле

Им стал Никита Аникин

Редакция сайта ТАСС

ТУЛА, 29 декабря. /ТАСС/. Никита Аникин, руководивший ранее расположенным в Ярославской области музеем-заповедником "Ростовский кремль", назначен директором Тульского государственного музея оружия. Об этом сообщила пресс-служба тульского музея.

"Никита Владимирович [Аникин] - кандидат исторических наук, имеет 15-летний опыт работы в российских музеях, член межмузейной группы, организованной Министерством культуры РФ, по комплектованию экспонатов, связанных с вооруженной агрессией Украины против народа Донбасса и проведением специальной военной операции. До назначения директором музея оружия работал директором музея-заповедника "Ростовский кремль", - говорится в сообщении.

Нового руководителя коллективу Музея оружия представила заместитель директора департамента музеев и поддержки циркового искусства Министерства культуры РФ Наталия Чечель. В ответном слове Аникин поблагодарил министра культуры России Ольгу Любимову за оказанное доверие.

Руководившая Музеем оружия с 2011 года Надежда Калугина умерла 22 декабря в возрасте 73 лет. Ее похоронили 24 декабря на Аллее почетных граждан в Туле.