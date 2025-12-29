Мариинка посвятит показ "Рождественской сказки" 10-летию ее мировой премьеры

Оперу покажут 30 и 31 декабря, а также 2 января

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 декабря. /ТАСС/. Мариинский театр посвятит серию показов оперы-феерии "Рождественская сказка" Родиона Щедрина 10-летию ее мировой премьеры на этих же подмостках. Она будет показана на Новой сцене театра 30 и 31 декабря, а также 2 января, сообщила пресс-служба.

"Опера-феерия, ставшая подарком композитора Мариинскому театру к Новому году и Рождеству, предназначена для зрителей всех возрастов. В семейном спектакле соединились разговорные диалоги и сложные вокальные ансамбли. Партитура оперы таит в себе множество музыкальных изысков и затейливые ритмы национальных мелодий", - рассказали в пресс-службе.

Либретто Родион Щедрин создавал самостоятельно - по мотивам сказки Божены Немцовой о двенадцати месяцах в переводе Николая Лескова, и русских народных сказок. В переработке композитора архаические сказочные обороты переплелись с современными выражениями и злободневными сюжетами, щедрой порцией иронии и сатиры. Композитор присутствовал на репетициях, лично работал с исполнителями. Мировая премьера сказки состоялась 26 декабря 2015 года под управлением Валерия Гергиева. Над сценическим воплощением оперы работали режиссер Алексей Степанюк, сценограф Александр Орлов и художник по костюмам Ирина Чередникова.

В первом спектакле во вторник главные партии исполнят Анна Денисова, Екатерина Сергеева, Лариса Елина, Анна Кикнадзе, Глеб Перязев, Александр Михайлов, Олег Сычев, Сергей Романов.