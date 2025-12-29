Петербургский Ледовый театр покажет премьеру спектакля "Бременские музыканты"

Хореографом-постановщиком шоу выступил хореограф российской сборной по фигурному катанию Никита Михайлов

Редакция сайта ТАСС

Артист Детского Ледового театра Санкт-Петербурга Григорий Забелло (Пес), хореограф Никита Михайлов, фигуристка Елена Бережная (Кошка) и режиссер Дмитрий Хонин © Александр Демьянчук/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 декабря. /ТАСС/. Государственный Ледовый театр в Санкт-Петербурге покажет новогоднюю премьеру - музыкальный спектакль "Бременские музыканты". В Ледовом дворце до 6 января это представление для зрителей всех возрастов будет идти с участием известных петербургских фигуристов.

Хореографом-постановщиком шоу выступил хореограф российской сборной по фигурному катанию Никита Михайлов, а режиссером - создатель недавно вышедшего на экраны кинохита "Горыныч" Дмитрий Хонин.

"Во-первых, в спектакле участвует блестящий состав фигуристов. Во-вторых, к известному всем сюжету мы добавили новые линии, и они прекрасно вписались в него. В-третьих, в спектакле есть интерактив, игры, трюки и погони. В-четвертых, зрителя ждет совершенно неожиданный финал. Так что есть на что посмотреть", - рассказал журналистам Хонин.

Три года назад, во время пандемийных ограничений, театр выпустил оригинальный ледовый киноспектакль "Бременские музыканты на льду", который вышел в телевизионный эфир 31 декабря 2022 года и собрал более миллиона просмотров в социальных сетях. Теперь "Бременские музыканты" выйдут на лед вживую, но, как обещают создатели, сохранят кинематографическую зрелищность.

"Мы писали сценарий к спектаклю как сценарий к фильму, использовали некоторые визуальные приемы, работали над музыкой и звуком, применяли свет, как способ монтажа, и старались, чтобы фигуристы работали на льду, как актеры", - отметил режиссер.

В ролях Принцессы и Трубадура на лед выйдут фигуристы Елизавета Туктамышева и Владислав Дикиджи. В Гениального сыщика перевоплотится Михаил Коляда. Роль Короля досталась Александру Гришину. А олимпийская чемпионка Елена Бережная выбрала себе роль Атаманши.