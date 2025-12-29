В Петербурге стартуют показы "Сказки о Золотой рыбке" Большого Московского цирка

Показы представления будут проходит на КСК "Арена" по 11 января включительно

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 декабря. /ТАСС/. Гастроли новогоднего шоу Большого Московского цирка "Сказка о Золотой рыбке" в постановке Аскольда Запашного и Дарьи Пурчинской откроются в Санкт-Петербурге 30 декабря. Показы представления из "пушкинского цикла" будут проходит на КСК "Арена" по 11 января включительно.

"Сказка о Золотой рыбке" - это сказка в сказке. Шоу начинается с того, что "знаменитый режиссер Арнольд Выгоревший" хочет поставить Пушкина и приглашает на кастинг многочисленных стариков и старух. После разнообразных забавных неудач, он решает пригласить звезду, и на глазах у изумленной публики звезда - Эдгард Запашный - превращается во вредную чванливую бабку", - рассказали в пресс-офисе.

Старуха по мере разворачивания сюжета перевоплощается несколько раз, становясь и дворянкой, и царицей, и владычицей морской. "Не надо напоминать, что бабушка по ходу сказки наглела все больше и больше. И я, конечно, старался сочетаться с этим образом. Не знаю, насколько у меня хорошо или плохо получилось, но, не выходя из своего привычного состояния, пытался и буду пытаться еще быть бабушкой", - отметил в общении с журналистами Эдгард Запашный. В Петербург он привезет и своих знаменитых тигров.

Участвовать в шоу будут также медведи Рената Касеева, которые умеют играть в футбол и кататься на самокате; шимпанзе Гермес (дрессировщица Анна Паутова), которого называют самой медийной обезьяной отечественного цирка - у него есть свой телеграм-канал. "Много жанров циркового искусства - и акробатика, и гимнастика, и клоунада в правильной ее форме - все это свойственно Большому Московскому цирку, и это будет представлено большим творческим коллективом порядка 100 человек. 20 фур оборудования мы привезем", - добавил Запашный. Зрителям покажут и номер "Джигиты на лошадях".

Частью действа станут световые и пиротехнические эффекты и проекции, уникальные номера и дизайнерские костюмы. Как отмечают организаторы, в "Сказке о Золотой рыбке" облачения артистов особенно насыщенны сверкающими элементами. Всего за 12 праздничных дней постановку покажут около трех десятков раз. В праздничном фойе "Арены" гостей разных возрастов ждут аквагрим, фотозоны, праздничный маркет и большая елка, украшенная в стиле самого шоу.