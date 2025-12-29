Идрису Эльбе присвоили рыцарский титул

Новогодний список лауреатов государственных наград Великобритании состоит из почти 1,2 тыс. фамилий

Идрис Эльба © Dan Kitwood/ Getty Images

ЛОНДОН, 30 декабря. /ТАСС/. Британский актер Идрис Эльба, известный по сериалам "Прослушка" (The Wire, 2002-2008) и "Лютер" (Luther, 2010-2019), удостоился рыцарского титула. Новогодний список лауреатов государственных наград был размещен на сайте правительства Великобритании.

53-летнему Эльбе был присвоен почетный титул за общественную деятельность по борьбе с преступностью среди молодежи. В свою очередь актриса Синтия Эриво, номинированная на премию "Оскар" за роль в фильме "Злая: Сказка о ведьме Запада" (Wicked: Part I, 2024) стала кавалером ордена Британской империи. Писатель Ричард Осман, прославившийся благодаря детективной серии "Клуб убийств по четвергам", был произведен в офицеры ордена Британской империи.

Всего список состоит из почти 1,2 тыс. фамилий. В частности, в нем фигурируют футболистки сборной Англии, победившей на чемпионате Европы минувшим летом, в том числе капитан команды Лия Уильямсон, которая стала командором ордена Британской империи. Такого же звания удостоился исполнительный директор сети супермаркетов Sainsbury's Саймон Робертс.

Самым молодым лауреатом стал 20-летний чемпион Олимпийских игр 2024 года в многоборье Тоби Робертс, который получил звание кавалера ордена Британской империи. Самым возрастным фигурантом списка оказался 102-летний тренер по дзюдо Джон Хирн, награжденный медалью ордена Британской империи за "служение обществу".

Орден Британской империи был учрежден в 1917 году королем Георгом V - прадедом нынешнего монарха Карла III. Всего существует пять степеней этой награды. Низшей является звание кавалера ордена Британской империи, далее следуют офицеры ордена, затем - командоры, после - рыцари и дамы-командоры и, наконец, рыцари и дамы Большого креста. Две последние категории автоматически наделяют своих обладателей рыцарскими титулами и почетной приставкой "сэр" (у мужчин) и "дама" (у женщин).