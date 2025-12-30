Директор ГМИИ им. А. С. Пушкина назвала знаковые выставочные проекты 2025 года

Ольга Галактионова отметила среди столичных проектов выставку "Энергия мечты", а особое место в списке занял Государственный Русский музей и представленный там проект "Наш авангард"

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Выставочный проект Государственного исторического музея о семиотике дома, экспозиция Государственного Русского музея, посвященная искусству авангарда, и выставка работ Карла Брюллова в Государственной Третьяковской галерее вошли в число самых знаковых выставочных проектов 2025 года. Таким мнением поделилась в беседе с ТАСС директор ГМИИ им. А. С. Пушкина Ольга Галактионова.

"Выставочная история сейчас переживает настоящий бум, и ограничиться тремя или пятью выставками просто невозможно. В этом году открылось множество выдающихся проектов как в Москве, так и в Петербурге", - уточнила она.

Проекты Москвы

Среди столичных проектов Галактионова отметила выставку "Энергия мечты", посвященную истории атомной промышленности России и приуроченную к ее 80-летию. Она открылась 10 июля в арт-пространстве "Паркинг галерея" парка "Зарядье". В экспозицию вошли знаковые работы художников авангардной школы, социалистического реализма и кинетического искусства, среди которых произведения Павла Филонова, Василия Кандинского, Казимира Малевича, Александра Тышлера, Александра Родченко, Кузьмы Петрова-Водкина, Александра Дейнеки и Вячеслава Колейчука. Выставка была подготовлена госкорпорацией "Росатом" в партнерстве с ГМИИ им. А. С. Пушкина и Государственным музейно-выставочным центром "Росизо".

Проект ГИМ, в свою очередь, был посвящен исследованию национальных традиций, которые нашли отражение в различных направлениях декоративно-прикладного творчества. Экспозиция работала с 5 марта по 11 августа. В выставке 2025 года приняли участие 79 художников, дизайнеров и мастеров из разных городов России. Каждый объект рассказывал личную историю автора, передавая непосредственный опыт соприкосновения с традицией. В пространстве экспозиции произведения искусства, помещенные в определенный контекст, приобрели новое значение и стали ключом к распознаванию общего культурного кода.

Директор Пушкинского музея обратила внимание и на монографическую выставку, посвященную 225-летию со дня рождения русского живописца Карла Брюллова. Экспозицию "Карл Брюллов. Рим - Москва - Петербург" можно увидеть с 10 июня 2025 года в Государственной Третьяковской галерее. В экспозиции представлено более 170 произведений мастера. В их числе живопись, графика и скульптура из российских музеев, частных коллекций Санкт-Петербурга и Москвы, а также из Национальной галереи Армении. Посетители могут увидеть знаменитую работу "Последний день Помпеи" из коллекции Государственного Русского музея, которая впервые за 25 лет экспонируется в Москве.

Проекты Санкт-Петербурга

Особое место в списке занял Государственный Русский музей, а именно проект "Наш авангард", который открылся 21 июня и завершился 1 декабря 2025 года. Он основан на принципе систематического представления: шедевры организованы по направлениям, течениям и проблемам пластики и мировоззрения. Маршрут проходит от одного "изма" к другому (импрессионизм - примитивизм - сезаннизм - кубизм - футуризм - абстракция - конструктивизм), наследуя, дополняя и улучшая модель, разработанную в музейной практике 1920-х годов.

Внимание на себя обратила и выставка "Виктор Васнецов. К 175-летию со дня рождения", которая длилась с 21 декабря 2024 по 25 мая 2025 года, представляя более 120 работ художника из разных музеев, включая знаменитые сказочные полотна и работы монументального искусства.

"Моя личная история - это выставка "Жизнь замечательных собак". Она очень трогательная и нежная", - поделилась Галактионова. Выставка раскрывала присутствие собак в русской жизни и в русском искусстве. Ее можно было изучить с 17 мая по 10 ноября 2025 года.

Как и в Третьяковской галерее, Русский музей в 2025 году почтил память Карла Брюллова. Свыше 300 произведений были представлены в экспозиции "Великий Карл". Среди жанровых полотен, представленных на выставке, такие признанные шедевры, как "Итальянский полдень" и "Девушка, собирающая виноград в окрестностях Неаполя".

Проект "Упакованные грезы. Мода ар-деко из собрания Государственного Эрмитажа и коллекции Назима Мустафаева" также вошел в личный список Галактионовой. С 30 апреля 2025 года в Манеже Малого Эрмитажа гости могли ознакомиться с историей женской моды 1920-х - начала 1930-х годов, времени, когда главенствующим художественным направлением был стиль ар-деко. В экспозицию вошло более 400 произведений. Среди костюмов - работы известных западноевропейских модельеров Поля Пуаре, Жанны Ланвен, Мариано Фортуни, Эдварда Молине и Люсьена Лелонга. Коллекция обуви демонстрирует произведения таких мастеров обувного дела, как Пьетро Янторни, Андрэ Перуджиа, Израэль Миллер, Сальваторе Феррагамо.

Галактионова также выделила проект собственного музея. Им стала выставка "Пантикапей. Из прошлого в будущее", приуроченная к 80-летию Боспорской (Пантикапейской) археологической экспедиции, которая открылась в Волго-Вятском филиале Пушкинского музея в Нижнем Новгороде 15 ноября. Экспозиция рассказывает об истории древнего Пантикапея, его жителях и Боспорском царстве. Среди экспонатов - торс статуи Геракла II века до н. э., фрагменты надгробного рельефа V века до н. э. из собрания Государственного Эрмитажа, голова богини из главного здания Басилеи Спартокидов второй половины IV века до н. э. из собрания ГМИИ им. А. С. Пушкина, а также фрагменты расписных сосудов из Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника. Одним из центральных объектов выставки стал макет, воссоздающий облик храма Аполлона, более древнего, чем афинский Парфенон.