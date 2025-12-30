Эрмитаж показал главные приобретения 2025 года

Выставка самых значительных даров открылась в Георгиевском зале Зимнего дворца

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 декабря. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж показал посетителям произведения корейского искусства и костюмы эпохи ар-деко, которые музей получил в дар от меценатов. Выставка самых значительных даров 2025 года открылась в Георгиевском зале Зимнего дворца, передает корреспондент ТАСС.

Среди наиболее ценных даров уходящего года генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский выделил восемь произведений корейского искусства, которые преподнес музею коллекционер Анатолий Жуков, а также комплекс предметов одежды и обуви эпохи ар-деко из личной коллекции Назима Мустафаева.

"Дар семьи Жуковых - это прекрасное начало корейской коллекции Эрмитажа, я благодарен за такой точно выверенный дар. Надеюсь, что к этому дару прирастет многое другое. Наша корейская коллекция должна стать достойной других коллекций", - сказал Пиотровский, отметив, что до сих пор у музея не было своей коллекции корейского искусства.

Он также напомнил, что коллекция Мустафаева была основой выставки "Упакованные грезы", посвященной искусству ар-деко. Она проходила в Эрмитаже летом.

Выставка даров Эрмитажу будет работать до 11 января.