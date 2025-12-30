В Выборге завершилась реставрация Равелинных ворот

С сооружения уже сняли строительные леса

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 декабря. /ТАСС/. Реставрация Равелинных ворот завершилась в Выборге. С сооружения уже сняли строительные леса, сообщили в пресс-службе музея-заповедника "Парк Монрепо".

"Реставрация Равелинных ворот завершена: акты сдачи-приемки подписаны, леса сняты. Ворота открыты для прохода, однако сквозной проход пока недоступен - впереди сдача Фридрихсгамских ворот и реставрация булыжного мощения дороги между воротами", - говорится в сообщении.

Маршрут через Аннинские укрепления соединит старый город и парк Монрепо.

Работы по реставрации сооружений стартовали в декабре 2024 года за счет собственных средств музея-заповедника (в том числе полученных от продажи билетов) и бюджета Ленинградской области. За время ремонта специалисты демонтировали советскую цементную штукатурку и разобрали крошащийся под ней кирпич. Позже на объекте были проведены инъектирование, гидроизоляция, отделка фасадов и устройство мощения проезда.

В мае 2025 года реставраторы обнаружили большое количество нестандартных кирпичей средних веков. Предположительно, они были взяты с разрушающегося старинного здания. Чуть позже они станут экспонатами музея Аннинских укреплений в здании бывшего караульного помещения.