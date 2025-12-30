Умер автор романа "Быть Босхом" Анатолий Королев

Российский писатель умер на 80-м году жизни

ПЕРМЬ, 30 декабря. /ТАСС/. Российский писатель, автор романов "Быть Босхом", "Голова Гоголя" и "Человек-язык" Анатолий Королев умер на 80-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ).

"Ушел из жизни Анатолий Королев - один из самых значительных писателей второй половины ХХ века, преподаватель Литературного института, почетный профессор Пермского университета. В следующем году ему исполнилось бы 80", - сообщили в Пермском вузе.

Анатолий Королев родился в 1946 года в Свердловске (Екатеринбург - ТАСС), в 1970 году он закончил филологический факультет Пермского госуниверситета вместе с известным российским писателей Леонидом Юзефовичем и пермской писательницей Ниной Горлановой. Тогда же работал корреспондентом в пермской газете "Молодая гвардия", был сценаристом документальных фильмов на телевидении. В 1980 году он переехал в Москву, окончил Высшие театральные курсы при ГИТИСе, писал радиопьесы. Как сообщают в университете, его проза вызывала и восторг читателей (повесть "Гений местности", 1990), и горячие споры критиков (роман "Голова Гоголя", 1992). В своих произведениях Королев исследовал человеческую природу и время. В его романе "Быть Босхом" (2004) ужасы босховских полотен меркнут перед картинами быта солдат внутренних войск, в романе "Эрон" (1994-2000) создан неомифологический эпос о закате советской эпохи, а роман "Человек-язык" (2000) заглядывает в бездны подсознательного.