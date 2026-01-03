Статья

Герой боевиков, мастер исторической драмы и многодетный отец. Три личности Мела Гибсона

3 января американскому актеру и режиссеру Мелу Гибсону исполняется 70 лет. Несмотря на непопулярное мнение и неудобность для местной конъюнктуры, он всегда оставался одним из самых востребованных деятелей кино в мире. Рассказываем, какой актер, режиссер и человек Мел Гибсон

Личина актера

Первая большая роль пришла к Мелу в 21 год, когда он еще жил в Австралии, — тогда он сыграл главную роль в фильме "Безумный Макс". Картина имела оглушительный успех, собрав почти $100 млн при бюджете приблизительно в $400 тыс. Продолжение вышло через два года. В перерыве он снялся в "Галлиполи" Питера Уира (который впоследствии снимет такие фильмы, как "Общество мертвых поэтов", "Шоу Трумана") — фильм номинировали на "Золотой глобус", а критики отмечали талант молодого Гибсона.

"Безумный Макс — 2: Воин дороги" вышел более насыщенным на события и еще более драйвовым, чем первая часть. Сейчас же продолжение истории о безбашенном ездоке в постапокалиптических декорациях признается одним из лучших сиквелов в истории кинематографа.

В 1987 году в прокат выходит фильм "Смертельное оружие". Тот период у многих зрителей ассоциируется с эпохой боевиков, где эта франшиза занимает особое место в ряду лучших образцов жанра. Она открыла Гибсону дорогу в Голливуд и окончательно утвердила за ним звание любимца публики. Создатели остановились на четвертой части, вышедшей в 1998 году, и смогли уйти красиво. Остроумные шутки, любимые герои и крутые спецэффекты — хороший финал для классики жанра.

Но все-таки к этому времени франшиза стала для актера тесновата, да и критики не были к фильму благожелательны. Героям Гибсона уже была нужна глубина и драма, что для жанра боевика нетипично. "Все, что я сделал после "Смертельного оружия — 4", — это попытка принести извинения за "Смертельное оружие — 4", — впоследствии в одном из интервью отметил он.

Личина режиссера

Но еще за пять лет до выхода последней части франшизы Гибсон дебютировал в кино в новой роли. Мел задумался о том, чтобы стать режиссером, раньше, чем об актерской карьере, — в 16 лет. В кинематограф молодого американца, чья семья переехала в Австралию в 60-х годах, привело изучение старонорвежского языка, а также поселившиеся в нем мечты снять кино о викингах.

В 1993 году он снял свой дебютный фильм в неожиданном для себя жанре — психологическую драму "Человек без лица". Гибсон не хотел входить в актерский состав собственного фильма, однако финансовые трудности и череда отказов от актеров вынудили его принять такое решение — в итоге он исполнил ведущую роль. Фильм не был особенно успешен, но и не провалился в прокате.

А дальше Мел Гибсон удивил всех, сняв одну из лучших исторических драм в истории кино — "Храброе сердце". В ней он снова выступил и в качестве актера, и в качестве режиссера, но в этот раз объединил в одном образе свои прошлые экранные типажи — смельчака и драматического героя. Гибсон уделил должное внимание воссозданию стиля того времени, хотя картине предъявляли немало претензий за историческую недостоверность. Сам Мел считал, что это послужило на пользу повествованию, в чем и оказался прав. Проект выиграл пять премий "Оскар", а лично себе Гибсон забрал две статуэтки — в категориях "Лучший фильм" и "Лучший режиссер".

Следующий фильм Мел Гибсон снял только спустя девять лет. На протяжении этого времени он успел сыграть в нескольких добротных картинах. Например, в драме о Гражданской войне в Америке "Патриот", где воплотил в себе идеализированное представление об американских политиках прошлого. Или в комедии "Чего хотят женщины" с философским подтекстом, который остался не замеченным широким зрителем.

А в 2004 году Гибсон снимает один из самых неоднозначно воспринятых фильмов в истории кино — "Страсти Христовы". Дискуссии вокруг этой ленты были похожи на религиозный скандал. 12 последних часов жизни Иисуса Христа были интересны даже атеистам, но, когда речь идет о подобных темах, крайне трудно относиться к содержанию фильма объективно. Так или иначе, "Страсти Христовы" не оставляют равнодушными почти никого.

Через два года на экраны вышел еще один фильм Мела — приключенческая драма "Апокалипсис", которая рассказывает о постепенно угасающей цивилизации майя до прихода испанских колонизаторов. Совершенно непонятные современному человеку ценности майя, их законы, язык и видение мира — Гибсон моментами приглашает зрителя к обсуждению, а моментами просто шокирует, показывая действительно жуткие сцены, которые навевают некоторые параллели и с нашей действительностью.

Личина человека

Еще за полгода до выхода картины на Мела свалилось множество проблем. Все началось с того, что он признал себя виновным по обвинению в вождении в нетрезвом виде и был приговорен к трем годам условного срока. Ему предписали регулярно посещать собрания самопомощи. Алкоголизм преследовал Гибсона на самом деле всю жизнь — его неоднократно арестовывали в нетрезвом виде. А еще в 1992 году Гибсон оказал финансовую поддержку Голливудскому центру реабилитации. "Алкоголизм — это наследственное заболевание в моей семье. Это то, что мне очень близко. Люди действительно выздоравливают, и это чудо", — заявил тогда он.

А в 2008-м на Мела и связанные с ним компании подал в суд сценарист Бенедикт Фицджеральд за мошенничество на миллионы долларов, а также за неправомерное присвоение режиссером авторства сценария фильма "Страсти Христовы". Конфликт урегулировали в 2009-м, но исход его сторонами не обнародовался.

Вернувшись в кинематограф в 2010 году, Гибсон начал браться за роли не самого высокого качества. Скорее всего, это было связано с возникшими из-за отсутствия работы и судебных разбирательств финансовыми проблемами, а у него довольно большая семья, которую необходимо обеспечивать. Вообще артист — убежденный католик, причем неортодоксального толка. Гибсон — крайне консервативный человек, хотя в молодости имел беспорядочные отношения с девушками. А сейчас у него восемь детей.

Самый младший — Ларс — родился в 2017 году. Годом ранее вышел первый за 10 лет фильм, снятый самим Мелом, "По соображениям совести". Возвращение было триумфальным — военная биографическая драма о медике-пацифисте на фронте Второй мировой была номинирована на шесть "Оскаров". К сожалению для Гибсона фильм взял только технические премии — за лучшие звук и монтаж.

Сейчас Мел продолжает довольно часто сниматься и снимать. В 2025 году он выпустил очередной фильм — "Особо опасный пассажир". Критиков и зрителей боевик с Марком Уолбергом оставил разочарованными. Роли, которые он исполняет сам, тоже в большинстве случаев не вызывают положительных эмоций у аудитории. Но на 2027-й год Мел анонсировал продолжение "Страстей Христовых", которые расскажут о трех днях и ночах между распятием Иисуса и Его воскресением. Быть может, этот фильм, которым Гибсон вернется к своим корням, вернет ему и былое величие — время покажет.

