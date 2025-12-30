Фестиваль "Музыкальное сердце театра" завершится молодежной программой

Мероприятие пройдет в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 30 декабря. /ТАСС/. Национальный фестиваль "Музыкальное сердце театра" завершится в феврале молодежной программой "Большой дебют". Мероприятие пройдет в Калининграде, сообщили организаторы.

"Фестивальный блок "Большой дебют" создан для студентов театральных учебных заведений, которые начинают свой творческий путь в современном музыкальном театре, привнося молодую энергию и свежий взгляд на существующие формы. "Большой дебют", как фестиваль-спутник национальной премии и фестиваля "Музыкальное сердце театра", пройдет с 10 по 13 февраля 2026 года на базе филиала РГИСИ (Российский государственный институт сценических искусств) в Калининграде", - говорится в сообщении.

В программе представят дипломные постановки студентов Всероссийского государственного университета кинематографии имени С. А. Герасимова, Российской академии музыки имени Гнесиных, Театрального института Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова и Российского государственного института сценических искусств. Также пройдут мастер-классы от ведущих педагогов и практиков в сфере современного музыкального театра.

"Молодежная программа "Большой дебют" проводится совместно с РГИСИ и пройдет на базе филиала - в Балтийской высшей школе музыкального и театрального искусства, открывшегося на территории культурно-образовательного кластера Калининграда. В стране по поручению президента Владимира Путина в Кемерово, Владивостоке, Севастополе и Калининграде создаются четыре кластера, каждый из которых масштабен и уникален по своей архитектуре и наполнению", - отметили организаторы.

"Большой дебют" станет финальным мероприятием национальной премии и фестиваля "Музыкальное сердце театра", который проводится в СЗФО осенью 2025 и зимой 2026 года. Президент фестиваля и премии - композитор народный артист России Максим Дунаевский. С 14 по 24 ноября 2025 года в Санкт-Петербурге прошла основная программа "Музыкального сердца театра", в которой были представлены различные направления развития современного музыкального театра. Зрители увидели спектакли музыкальных и драматических театров Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Барнаула и Омска.

Генеральный информационный партнер фестиваля - ТАСС.