Фильм из Якутии получил Гран-при международного буддийского кинофестиваля в Туве

Кинокартину сняла режиссер Инга Шепелева

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Картина "Белый пароход" из Якутии режиссера Инги Шепелевой получила Гран-при Буддийского международного кинофестиваля в Кызыле. Об этом ТАСС сообщил президент кинофестиваля Виталий Петров.

"Сегодня ночью в Кызыле завершился IV Буддийский международный кинофестиваль. <…> Обладателем Гран-при стала драма Инги Шепелевой "Белый пароход" из Якутии, рассказывающая историю мистической любви на фоне перестройки и поиска идентичности народа саха", - сообщил Петров.

По словам Петрова, в этом году конкурсная программа была представлена только игровыми картинами. "В следующем году фестиваль будет синхронизирован с IV Буддийским международным форумом, который пройдет на территории Республики Тыва. Конкурсная программа будет увеличена", - добавил он.

Буддийский международный кинофестиваль проходит в Туве с 2022 года. Фестиваль проводился при поддержке Ассамблеи буддистов России, а также министерства культуры Республики Тыва. В 2024 году Гран-при конкурса получил фильм "Жаворонки на репейном поле" из Азербайджана режиссера Ксении Лагутиной. Цель фестиваля - популяризировать развитие буддийской культуры с помощью кино.