Музеи Чебоксар и Ярославля обменяются историческими выставками в 2026 году

Обмен выставочными проектами произойдет впервые для музеев регионов

ЧЕБОКСАРЫ, 31 декабря. /ТАСС/. Чувашский национальный музей и Ярославский музей-заповедник в 2026 году впервые обменяются выставочными проектами. Экспозиции будут историческими и знаковыми, сообщила ТАСС директор чувашского музея Ирина Меньшикова.

"С 18 февраля по 24 мая 2026 года ярославские коллеги представят у нас выставку "Слово о полку Игореве", которая рассказывает об этом шедевре древнерусской литературы, истории его обретения, русской истории и книжности. В свою очередь, мы повезем в Ярославль выставку чувашского национального костюма "Народ в серебряном одеянии". Обе экспозиции являются знаковыми для музеев", - отметила Меньшикова.

Выставка "Народ в серебряном одеянии" посвящена истории чувашской народной вышивки и украшений с XVIII века по сегодняшний день. Она показывает, как менялось мировоззрение чувашского народа, как это отражалось в его костюме. Выставка "Слово о полку Игореве" посвящена одноименной поэме и погружает в духовный и материальный мир средневековой Руси. Экспозиция дополняет и объясняет строки древнерусской поэмы через предметы археологии, древние иконы, рукописные книги, реконструкции вооружения, произведения искусства, полотна современных художников.