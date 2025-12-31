В Сухуме пройдет выставка картин Айвазовского и других маринистов

СЕВАСТОПОЛЬ, 31 декабря. /ТАСС/. Базирующаяся в Севастополе Российская галерея искусств (РГИ) в 2026 году организует в столице Абхазии Сухуме выставку маринистов, в том числе на ней будут представлены полотна известного художника Ивана Айвазовского, сообщил ТАСС директор музейно-выставочного центра РГИ Виталий Зотов.

Ранее РГИ стала куратором художественных выставок в Сухуме. Именно этот коллектив в 2025 году организовал экспозицию и ряд проектов для того, чтобы галерея в абхазской столице возобновила работу после долгого перерыва, связанного с масштабным пожаром 2024 года, который уничтожил более 4 тыс. произведений и повредил выставочные залы.

"На следующий год мы - и абхазская сторона проявила, предварительно, интерес - планируем показать знаменитых маринистов. Это, безусловно, Айвазовский, [его ученик Лев] Лагорио, Алексей Боголюбов. Сейчас ведем переговоры с нашими главными музеями, где хранятся эти произведения, чтобы собрать хорошую экспозицию в следующем году", - сказал Зотов.

Собеседник агентства уточнил, что открыть выставку планируется к высокому туристическому сезону, чтобы посетить ее смогли не только жители Абхазии, но и тысячи приезжающих в республику туристов. Тем более, что решение о том, какую выставку организовывать в Сухуме, принято на основе опроса как жителей Абхазии, так и отдыхающих - в 2025 году коллектив РГИ специально организовал сбор мнений, чтобы понять, что интересует потенциальных посетителей.

Российская государственная художественная галерея (Российская галерея искусств) в Севастополе - один из проектов культурно-образовательного кластера, который строят на мысе Хрустальный по поручению президента России. В состав комплекса войдут Академия хореографии, Театр оперы и балета и музейный комплекс. Уже введено и используется по назначению здание Академии хореографии, завершение строительства здания галереи ожидается в конце 2025 года, завершение строительства театра - в 2026 году.