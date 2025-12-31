Театр при Сольбинском монастыре покажет мюзикл по сказке Андерсена

Костюмы для спектакля "Странствия Дюймовочки" создавались в швейной мастерской монастыря при участии студенток Первого православного колледжа

Редакция сайта ТАСС

ЯРОСЛАВЛЬ, 31 декабря. /ТАСС/. Рождественский спектакль "Странствия Дюймовочки" в постановке актрисы театра и кино Ольги Гильвановой 16 января покажет детский театр при Николо-Сольбинском женском монастыре в Ярославской области. Об этом ТАСС сообщила режиссер Ольга Гильванова.

"Я очень люблю сказку "Дюймовочка", поэтому мы ее сейчас ставим, в преддверии Рождества Христова. Наша "Дюймовочка", конечно, отличается от Андерсена, остается только фабула. По сюжету главная героиня девочка ищет себе место в жизни и никак не находит, но в конечном итоге, находит его в Дивном Саду, то есть в Раю - вот о чем наша сказка", - рассказала Гильванова.

Все актеры, занятые в спектакле - воспитанники "Доброй школы на Сольбе". Костюмы для "Странствия Дюймовочки" создавались в швейной мастерской монастыря при участии студенток Первого православного колледжа.

Ольга Гильванова с 1991 по 2016 годы состояла в труппе Александринского театра Санкт-Петербурга, где сыграла более 30 ролей, а также снялась в 7 кинопроектах. Ранее она уже работала с воспитанниками "Доброй школы на Сольбе", год назад поставила в обители мюзикл для детей "Зимний подснежник".

Николо-Сольбинский женский монастырь расположен в Переславском районе Ярославской области. Обитель известна своими художественными мастерскими, в 2023 году сольбинская керамика и вышивка получили статус народных художественных промыслов Ярославской области. В Первом православном колледже при монастыре студенты обучаются художественной керамике, художественной вышивке, иконописи а также по другим направлениям.