"Чебурашка 2" может побить сборы "Волшебника изумрудного города"

По словам директора по репертуарному планированию сети кинотеатров "Синема парк" и "Формула кино" Елены Захаровой, фильм может собрать в прокате до 5 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Фильм режиссера Дмитрия Дьяченко "Чебурашка 2" может собрать в прокате до 5 млрд рублей, тем самым побив рекорд по сборам самого кассового фильма 2025 года "Волшебник изумрудного города. Дорога из желтого кирпича" (реж. Игорь Волошин). Такое мнение ТАСС высказала директор по репертуарному планированию сети кинотеатров "Синема парк" и "Формула кино" Елена Захарова.

"Я думаю, что [собрать] 6,7 млрд будет сложно, потому что [вместе с ним в прокат выходят] "Простаквашино" и "Буратино". Но [сборы в] 5 млрд я ожидаю. 4,5 [млрд] - это минимум. Я говорю не про новогодние праздники, а в целом про прокат. Он будет идти 3 или 4 месяца. В некоторых кинотеатрах первая часть, например, крутилась до лета", - сказала Захарова.

Фильм "Волшебник Изумрудного города" собрал в отечественном прокате более 3,34 млрд рублей, заняв первое место в рейтинге кассовых сборов 2025 года. Премьера фильма "Чебурашка-2" режиссера Дмитрия Дьяченко состоится 1 января 2026 года. Фильм "Чебурашка", вышедший в российских кинотеатрах 1 января 2023 года, стал самой кассовой картиной за всю историю отечественного проката, обойдя комедию Клима Шипенко "Холоп" (2019) и первую часть дилогии Джеймса Кэмерона "Аватар" (2009). Главные роли во второй части франшизы исполнили Сергей Гармаш, Федор Добронравов, Ольга Кузьмина, Елена Яковлева, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Артем Быстров, Дмитрий Лысенков, Ева Смирнова и другие артисты.