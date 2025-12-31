В саду "Эрмитаж" покажут телеверсию балета "Щелкунчик"

Показ состоится 1 января

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Телеверсию балета "Щелкунчик" Московского академического Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко (МАМТ) 1 января покажут на катке в саду "Эрмитаж", сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента культуры.

"1 января 2026 года в 16:45 телеканал "Россия-Культура" покажет телеверсию балета Петра Ильича Чайковского "Щелкунчик" в постановке Юрия Посохова. В это же время москвичи и гости столицы смогут посмотреть спектакль на большом экране на катке в саду "Эрмитаж", подведомственном Департаменту культуры города Москвы", - сказал собеседник агентства.

Балет "Щелкунчик" МАМТ соединяет академическую хореографическую лексику с современным художественным мышлением. В интерпретации Посохова знакомая сказка разворачивается на грани реальности и сна, а особое место в драматургии спектакля занимает образ кукольного мастера и волшебника Дроссельмейера.

Визуальный облик постановки создали художник-постановщик Полина Бахтина, художник по костюмам Сандра Вудалл, художник по свету Нарек Туманян и видеохудожник Сергей Рылко.

Партию Мари исполняет Анастасия Лименько, Щелкунчика-принца - Иван Михалев. В роли Дроссельмейера - Максим Севагин, Короля Мышей - Максим Гемри. В спектакле участвуют оркестр и детский хор МАМТ. За дирижерским пультом - Ариф Дадашев, режиссер записи - Константин Куц.