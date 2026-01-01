Южнокорейская поп-группа BTS выпустит новый альбом 20 марта

В 2026 году также состоится мировое турне

СЕУЛ, 1 января. /ТАСС/. K-поп-группа BTS выпустит новый альбом 20 марта, а также организует мировое турне в 2026 году. Об этом заявил лейбл BigHit Music.

Предыдущий альбом группы был выпущен в июне 2022 года. "С выходом нового альбома 20 марта группа начнет масштабное мировое турне. Подробности о новом альбоме и концертах будут появляться в официальных каналах", - сообщили в музыкальном агентстве.

В 2025 году все семь членов коллектива завершили военную службу по призыву в Вооруженных силах Республики Корея. Последним альтернативную гражданскую службу в июне 2025 года закончил участник группы с псевдонимом Suga.