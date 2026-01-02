"Чебурашка 2" собрал более 1 млрд рублей в первый день проката

Картину посмотрели более 878 тыс. зрителей

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Фильм "Чебурашка 2" режиссера Дмитрия Дьяченко собрал 1,006 млрд рублей за один день проката. Это следует из данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

"Чебурашка 2" вышел в прокат 1 января. В этот же день состоялись зрительские премьеры "Простоквашино" (реж. Сарик Андреасян) и "Буратино" (реж. Игорь Волошин). Общие сборы второй части "Чебурашки" на 9:00 мск 2 января составили 1,006 млрд рублей, из них 421,2 млн рублей было заработано на предпродаже. В первый день проката картину посмотрели более 878 тыс. зрителей.

В "битве" новогодних фильмов на втором месте - "Простоквашино". Он собрал 451,8 млн рублей. Посмотрели фильм 410,7 тыс. человек в первый день проката. На третьем месте по сборам расположился "Буратино", заработав в стартовый день 446 млн рублей. Посмотрели фильм в кинотеатрах 389 тыс. человек.

Ранее директор по репертуарному планированию сети кинотеатров "Синема парк" и "Формула кино" Елена Захарова в беседе с ТАСС предположила, что "Чебурашка 2" может собрать в прокате до 5 млрд рублей, тем самым побив рекорд по сборам самого кассового фильма 2025 года "Волшебник изумрудного города. Дорога из желтого кирпича" (реж. Игорь Волошин), который собрал в отечественном прокате более 3,34 млрд рублей, заняв первое место в рейтинге кассовых сборов 2025 года.

Фильм "Чебурашка", вышедший в российских кинотеатрах 1 января 2023 года, стал самой кассовой картиной за всю историю отечественного проката, обойдя комедию Клима Шипенко "Холоп" (2019) и первую часть дилогии Джеймса Кэмерона "Аватар" (2009). Главные роли во второй части франшизы исполнили Сергей Гармаш, Федор Добронравов, Ольга Кузьмина, Елена Яковлева, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Артем Быстров, Дмитрий Лысенков, Ева Смирнова и другие артисты.