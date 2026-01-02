"Буратино" собрал почти 227 млн рублей за первый день проката

Картину посмотрели более 389 тыс. зрителей

Редакция сайта ТАСС

© Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Фильм "Буратино" режиссера Игоря Волошина собрал почти 227 млн рублей за один день проката. Это следует из данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

"Буратино" вышел в прокат 1 января. Общие сборы фильма на 9:00 мск 2 января составили 226 946 499 рублей, из них 183 млн рублей было заработано на предпродаже. В первый день проката картину посмотрели более 389 тыс. зрителей.

Производством картины занимались кинокомпании "Водород" и Art Pictures Studio, "Национальная медиа группа", Art Pictures Distribution при поддержке Фонда кино. Сказка "Буратино" снята по мотивам книги Алексея Толстого "Золотой ключик, или Приключения Буратино". Главные роли исполнили Марк Эйдельштейн, Александр Петров, Лев Зулькарнаев, Анастасия Талызина, Степан Белозеров, Виктория Исакова, Рузиль Минекаев и другие.