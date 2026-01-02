Архивные данные подтвердили, что Набокова 11 раз выдвигали на Нобелевскую премию

Последнее выдвижение состоялось в 1975 году

СТОКГОЛЬМ, 2 января. /ТАСС/. Русского и американского писателя, поэта, переводчика Владимира Набокова (1899-1977) 11 раз выдвигали на Нобелевскую премию по литературе, но он так ее и не получил. Шведская академия опубликовала архивные документы, которые держатся в секрете 50 лет, о том, что 11-е выдвижение состоялось в 1975 году.

Списки номинантов 50-летней давности, с которыми ознакомился корреспондент ТАСС, свидетельствуют, что кандидатуру Набокова предложили шесть литературоведов из университетов США, Германии и Нидерландов. "Набоков, автор двадцати романов и нескольких томов стихов и рассказов, более чем за полвека создал одно из ярчайших собраний произведений ныне живущих писателей. Оно включает четыре безусловных шедевра: "Дар", "Приглашение на казнь", "Лолита" и "Бледный огонь". Я бы особо подчеркнул, что он не является писателем-эмигрантом в узком понимании; он писатель, стоящий вне политических определений, красноречиво и убедительно выступающий за внутренние ценности воображения и искусства. Еще я добавил бы, что его творчество является отражением чего-то куда большего, нежели узкий эстетизм; в его самосознательной прозе присутствует глубокое моральное течение: он снова и снова описывал, как человек борется за то, оставаться человеком во все более бесчеловечном мире", - написал в своем письме-номинации профессор Калифорнийского университета Роберт Элтер.

Тем не менее Нобелевский комитет, по сути, не стал рассматривать кандидатуру писателя. Шведские академики были непоколебимы в своем вердикте, вынесенном ранее: "Владимир Набоков: предложение было отклонено несколько раз", - говорилось в документах из архива 1973 года.

Кандидатура Набокова выдвигалась на Нобелевскую премию в 1963, 1964, 1965, 1966, 1968, 1969, 1970, 1971, 1973 и 1974 годах.

Выбор академии

Лауреатами премии 1975 года стал итальянский поэт Эудженио Монтале(1896-1981). Он был удостоен награды "за достижения в поэзии, которая отличается огромной проникновенностью и выражением взглядов на жизнь, напрочь лишенных иллюзий". Как свидетельствуют архивные документы, главными соперниками итальянца были южноафриканская писательница Надин Гордимер (лауреат премии 1991 года) и англичанка Дорис Лессинг (лауреат премии 2007 года), английский романист Грэм Грин, американские прозаики Сол Беллоу (лауреат премии 1976 года) и Норман Мейлер, аргентинский прозаик, поэт, публицист Хорхе Луис Борхес.

Среди 116 имен в обнародованном в начале нового года перечне много известных литераторов: итальянский писатель Альберто Моравиа (выдвигался до этого 17 раз), финская писательница Туве Янссон, английский драматург Гарольд Пинтер (лауреат премии 2005 года), немецкий писатель Гюнтер Грасс (лауреат премии 1999 года), английский писатель Уильям Голдинг (лауреат премии 1983 года). 28 литератора были номинированы впервые. Кандидатура Хорхе Луиса Борхеса обсуждалась с 1962 года.

Выдвижение кандидатур

Право предлагать кандидатуры на престижную награду имеют члены Шведской академии и аналогичных учреждений других стран, профессора литературы и лингвистики, лауреаты премии предыдущих лет и председатели писательских организаций. Каждый год в октябре академия рассылает 600-700 приглашений своим коллегам из разных стран, чтобы они предложили кандидатов на Нобелевскую премию. Сделать это нужно до 31 января, чтобы Шведская академия в течение весенних месяцев смогла выделить в этом списке сначала 20 наиболее достойных писателей, а потом сократить его до пяти. За лето члены академии еще раз должны ознакомиться с творчеством номинантов, чтобы написать заключения и обсудить их кандидатуры осенью.