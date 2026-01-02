В Москве отменили концерт итальянского певца Витторио Григоло

Причиной стало нарушение контракта

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Концерт итальянского оперного певца Витторио Григоло, запланированный на 7 января в Москве, отменен из-за нарушений условий контракта со стороны организатора. Об этом ТАСС сообщил менеджер артиста Алессандро Ариози.

По его словам, продюсерская компания "Альянс" с 23 декабря практически прекратила выходить на связь и не отвечала на официальные письма и запросы. "У нас было много опасений, связанных с концертами, которые они организовывали в Санкт-Петербурге: техническая подготовка была плохой, допускались ошибки в организации, а место проведения фортепианного концерта было изменено без какого-либо уведомления. <…> Вот и теперь концерт в Москве, который должен был состояться 7 января, отменили. Представители "Альянса" исчезли, игнорируют звонки и сообщения в мессенджерах", - рассказал Ариози.

Он подчеркнул, что организатор не соблюдал условия контракта, в том числе график платежей, а также не предоставил информацию о логистике, несмотря на то что артист планировал вылет в Россию. "Недавно я связывался с Turkish Airlines и узнал, что билет на рейс Григоло был аннулирован, а деньги возвращены организатору. Как в таких условиях можно верить организаторам" - отметил менеджер.

Ариози также опроверг информацию о якобы низком спросе на выступления Григоло в России. "Все концерты, которые мы давали в России, были хорошо распроданы. В будущем у нас снова будут выступления на тех площадках, где он уже выходил на сцену. Проблема [отмены этих концертов] заключалась в отсутствии должного продвижения со стороны этой компании", - подчеркнул Ариози.

Он не исключил обращения в суд. "Мы оставили организатору все возможности провести концерты, артист был готов приехать и выступить. Однако их непрофессиональное поведение и полное отсутствие связи не оставляют нам других альтернатив, кроме юридических действий", - заключил представитель певца.