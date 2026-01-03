Писатель Варламов назвал топ-3 самых востребованных книг 2025 года

Это романы "Катехон" Сухбата Афлатуни, "Запасный выход" Ильи Кочергина и "2666" Роберто Боланьо

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Ректор Литературного института им. А. М. Горького писатель Алексей Варламов в беседе с ТАСС назвал свой список из топ-3 книг в 2025 году.

"Из того, что меня действительно впечатлило, это книга, победившая в премии "Ясная Поляна". Автор пишет под псевдонимом Сухбат Афлатуни (наст. имя - Евгений Абдуллаев, прим. ТАСС). Он опубликовал очень интересный роман "Катехон", - сказал писатель. Произведение рассказывает о попытке "современного мессии" предотвратить грядущий апокалипсис.

Варламов также назвал книгу Ильи Кочергина "Запасный выход". "Роман, которому не хватило одного балла, чтобы выиграть "Большую книгу" в этом году. Это действительно очень интересная, яркая, глубокая работа", - отметил собеседник агентства.

По сюжету герой принимает решение уехать с любимой в удаленное место, построить дом и забрать туда своего уже старенького коня. За окном зима сменяется летом, проходит эпидемия ковида, приходит и уходит 2022 год, а конь Феня, спасенный от жестокого обращения, постепенно становится центром маленькой вселенной и помогает найти тот самый запасной выход.

В список также вошел роман чилийского писателя Роберто Боланьо "2666". Произведение состоит из пяти частей, которые переплетают несколько сюжетных линий, сфокусированных вокруг вымышленного мексиканского города Санта-Тереза, где происходит серия убийств женщин.