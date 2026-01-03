Названы самые популярные новогодние песни у россиян

По данным стримингово сервиса "Кион музыка", речь идет о композициях "Под Новый Год" в исполнении Betsy и Ded M и "Новогодняя" группы "Дискотека авария"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Самыми популярными песнями, под которые россияне встретили Новый год, стали трек "Под Новый Год" в исполнении Betsy и Ded M, а также композиция "Новогодняя" группы "Дискотека авария". Об этом сообщили ТАСС в стриминговом сервисе "Кион музыка".

Сервис проанализировал прослушивания в ночь с 31 декабря на 1 января и составил два рейтинга популярных песен, один посвящен новогодним композициям, второй представлен общим топом самых прослушиваемых песен в праздничную ночь.

"Лидером в обоих чартах стал трек "Под Новый год" от Betsy и Ded M. <…> Серебро [в тематическом рейтинге] - у группы "Дискотека авария", исполнившей проверенный временем хит "Новогодняя". Бронза досталась артистке Sasha Komovich с "Расскажи, Снегурочка". Песня Last Christmas в исполнении Wham! на четвертой позиции, а замыкает топ-5 шведская группа ABBA и их трек Happy New Year", - говорится в сообщении.

В общий топ самых прослушиваемых треков в новогоднюю ночь также вошли композиции "Базовый минимум" от Sabi, Mia Boyka, "Жиганская" (Jakone, Kiliana), "БАНК" (Icegergert, Zivert), "Худи" (Джиган, Artik & Asti, Niletto) и "Силуэт" в исполнении Вани Дмитриенко и Ани Пересильд.

По данным сервиса, наиболее заметный рост интереса к новогодней музыке год к году зафиксирован в Новгородской области - число прослушиваний праздничных треков там увеличилось почти в три раза. Следом расположились Псковская и Оренбургская области. В целом по стране интерес к тематическим песням в новогоднюю ночь вырос на 79%.

Отмечается, что чаще всего новогодние плейлисты включали женщины. "Относительно социально-демографических данных в лидерах женщины (54% против 46%) и представители поколения Х (45%, возраст от 42 до 58 лет)", - добавили в сервисе.