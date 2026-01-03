Манеж Петербурга представит выставки о новаторах анимации и русском театре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 января. /ТАСС/. Центральный выставочный зал "Манеж" в Санкт-Петербурге покажет публике в 2026 году масштабные выставочные проекты о русских новаторах мировой анимации, а также об истории становления и развития русского драматического театра. О планах ТАСС сообщила директор учреждения Анна Ялова.

"В 2026 год Манеж входит с выставкой о Бенуа, которую мы только что открыли. На лето запланирован фундаментальный, очень сложный проект, основанный на глубокой исследовательской работе. Он расскажет о мультипликации как об искусстве: как все начиналось, чем вдохновлялись первые мультипликаторы, на какие произведения и мировые шедевры они смотрели, создавая свои работы. Покажем эволюцию анимации вплоть до технологий сегодняшнего дня", - рассказала директор учреждения.

В экспозиции будут представлены личные вещи, подлинные эскизы, раскадровки, техника, документы, фотографии, иконография героев. В пространстве "Манежа" посетители услышат музыку из мультфильмов, а также ставшие крылатыми реплики любимых персонажей. Планируется, что выставка будет представлена с июля по октябрь.

"Все мы выросли на мультфильмах, снова почувствовать себя ребенком хочется каждому. "Манеж" даст возможность посетителю окунуться в детство и в то же время с позиции взрослого человека понять, как это работало, как было сделано, удовлетворить исследовательский интерес", - отметила Ялова.

Русский театр как феномен

Еще один значимый проект "Манеж" посвятит русскому драматическому театру. Выставка приурочена к 150-летию Союза театральных деятелей, которое будет широко отмечаться в 2026 году. "Проект расскажет о великих спектаклях, постановщиках, пьесах, повлиявших на весь ход развития театра, и, конечно же, о великих артистах", - анонсировала собеседница агентства.

Выставка раскроет историю становления и развития театрального искусства в стране, покажет русский театр как феномен мирового масштаба и один из главных символов национальной культуры. Над подготовкой этой экспозиции команда "Манежа" работает в партнерстве с широким кругом театральных институций, отметила Ялова.

"В 2026 году исполнится 270 лет старейшему национальному театру России, Александринскому театру, и, безусловно, выставкой отметят и эту важную для города дату", - подчеркнула директор "Манежа". Начало работы выставки запланировано на ноябрь.

Продолжение работы выставки о Бенуа

По 19 апреля 2026 года в "Манеже" работает масштабный межмузейный проект "Все Бенуа - всё Бенуа", посвященный знаменитой художественной династии. В проекте приняли участие более 60 российских музеев и частных коллекционеров, в том числе Эрмитаж, Русский музей, музей-заповедник "Петергоф", Кунсткамера и многие другие. В центре экспозиции - историк искусства, художник, сценограф, куратор, художественный критик и просветитель Александр Николаевич Бенуа. На выставке показаны более 600 экспонатов - живопись, графика, скульптура, костюмы, документальные материалы, личные вещи, предметы быта, объединенные оригинальной кураторской концепцией.