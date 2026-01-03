Петербургский "Манеж" планирует совместные проекты со странами БРИКС

Музей ведет международную деятельность, отметила директор учреждения Анна Ялова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 января. /ТАСС/. Центральный выставочный зал "Манеж" планирует в перспективе ближайших лет развивать совместную выставочную деятельность со странами БРИКС. Об этом ТАСС сообщила директор учреждения Анна Ялова.

"Манеж" планирует международные проекты на 2027 год, но пока мы не готовы озвучивать подробности , - сказала Ялова, отвечая на вопрос о планах сотрудничества с зарубежными партнерами. - "Манеж" ведет международную деятельность. Результатами проведенной в 2023 году выставки "Перевернутое сафари. Современное искусство Африки", посвященной африканскому искусству, мы очень довольны. После этой выставки мы увидели высокий интерес к теме деколонизации искусства".

Выставка "Перевернутое сафари" познакомила публику с современным африканским искусством и его основными художественными течениями. Проект стал частью фестиваля культуры "Петербургские сезоны", который состоялся в рамках второго саммита и экономического и гуманитарного форума Россия - Африка летом 2023 года.

"Конечно, с другими участниками стран БРИКС поддерживаются отношения и планируется выставочная деятельность как на площадке ЦВЗ "Манеж", так и для показа собственных коллекций за рубежом", - отметила Ялова.

Центральный выставочный зал "Манеж" - одно из крупнейших экспозиционных пространств в историческом центре Петербурга. На его площадке представляются проекты, демонстрирующие российское и мировое искусство, проводятся образовательные мероприятия для разных аудиторий.