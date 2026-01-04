К юбилею Югры издали книгу о коренных народах Обского Севера и их проблемах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 января. /ТАСС/. Книгу хантыйского писателя Еремея Айпина о проблемах коренных народов Обского Севера "Штрихи к портрету Арктики" издали к 95-летнему юбилею Югры. Сборник охватывает период от 1980-х годов до начала XXI века, сообщил ТАСС представитель Ассоциации книгоиздателей России по Уралу и Западной Сибири Сергей Симаков.

"Включенные в сборник материалы - тезисы к докладам, публикации, интервью, тексты выступлений писателя - охватывают период от 1980-х годов до начала XXI века. Тираж составил 500 экземпляров", - рассказал Симаков.

В книге читатель может познакомиться с публицистикой конца 1980-х годов, выступлениями Еремея Айпина на форумах народов Севера и на писательских конференциях. "Эти материалы ярко отражают проблемы социально-экономического и культурного развития народов Севера, в первую очередь, народов ханты и манси, характерные для последнего десятилетия советского периода отечественной истории", - поделился собеседник агентства.

Кроме того, издание включает материалы периода перестройки и экономических реформ 1990-х годов, в том числе документы, относящиеся к деятельности Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. Также в книге обобщены материалы по международному сотрудничеству в сфере защиты прав национальных меньшинств, рассматривается иностранный опыт по регулированию прав и интересов коренных народов севера. В сборник вошла также подборка публикаций об общественно-политических деятелях страны, лидерах коренных народов ханты и манси.

"Следующей книгой автора станет "Медвежья книга" про культ медведя у народа ханты и индейцев племени кайова", - рассказал Симаков.

Еремей Айпин - хантыйский советский и российский писатель, автор более двух десятков художественных и публицистических произведений. Некоторые из них переведены на английский, французский, немецкий, испанский, венгерский, финский, японский и другие языки. Имеет медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II и I степени, благодарность президента РФ "За большой вклад в становление демократии и общественную деятельность". Член-корреспондент Российской академии естественных наук по отделению литературы и пропаганды знаний.