Число уникальных площадок для съемок в Заполярье увеличилось вдвое в 2025 году

Кинопроизводители все чаще стали выбирать регион для работы над мистическими и фэнтезийными фильмами и сериалами

Редакция сайта ТАСС

МУРМАНСК, 4 января. /ТАСС/. Количество уникальных локаций для киносъемок в Мурманской области, которых до этого никогда не было на больших экранах, увеличилось вдвое в 2025 году. Кинопроизводители все чаще стали выбирать регион для работы над мистическими и фэнтезийными фильмами и сериалами, сообщила ТАСС руководитель регионального центра поддержки кинопроизводства Светлана Солдатова.

"Все большей популярностью у кинопроизводителей пользуются небольшие поселки и удаленные живописные места Мурманской области. У нас по итогам 2025 года количество уникальных локаций для съемок увеличилось вдвое. И это такие места, которых широкий зритель еще точно никогда не видел на больших экранах", - рассказала Солдатова.

Она добавила, что в прошлом году съемки больших кино и видеопроектов коснулись маленького поселка Кильдинстрой недалеко от Мурманска, где снимали картину "Беги, река". Съемочный процесс фильма "О рыбах" задействовал локации поселка Умба на берегу Белого моря, саму акваторию и губу Большая Пирья. В 2026 году съемки запланированы в труднодоступном поселке Кашкаранцы, где в кадр попадут маяк и церковь Тихвинской иконы Божией Матери.

"Очень много снимали в Мончегорске, который постепенно из чисто промышленного центра становится местом притяжения туристов и кинематографистов, с уникальными локациями. В Кандалакшском районе на юге Мурманской области в кадр попали морская набережная, каменный лабиринт, гора Волосяная, Дубль дом и многое другое. Впервые в 2025 году съемки прошли в закрытой никелевой шахте Каула-Котсельваара в Печенгском округе, где снимали мистический сериал "Террикон", - перечислила Солдатова.

Локации для любого жанра

Руководитель регионального центра развития кинопроизводства пояснила, что локации Мурманской области все чаще используются в качестве съемочных площадок для фэнтези и мистических фильмов, напомнив о том, что одним из последних подобных проектов стало полнометражное продолжение сериала "Король и шут", который снимали на полуострове Рыбачий.

"У нас в регионе есть, пожалуй, все виды и места, которые нужны кинопроизводителям. И море, и горы, и антуражные места, похожие на космические пейзажи. Есть и уникальные природные явления, как полярный день, когда солнце вообще не заходит за горизонт и можно работать круглые сутки, а также режимные съемки - это недовосход и недозакат, длинные тени. Операторы ловят подобный эффект в средней полосе 40 минут на закате и 40 минут на рассвете, а у нас он длится 6 часов",- заключила Солдатова.

О развитии кинопроизводства в Кольском Заполярье

Мурманская область впервые попала в статистику по географии съемок проектов российских кинокомпаний в 2022 году. Кольское Заполярье - самый северный регион России, в который стремятся российские кинопроизводители. В регионе создан Центр развития кинопроизводства Мурманской области, который оказывает создателям фильмов поддержку, а также принят закон о кинорибейтах и разработан экологический стандарт киносъемок "Зеленый экран". В последние годы на экраны России вышло несколько крупных кинопроектов, которые снимались в Заполярье. Это сериалы "Полярный", "Баренцево море", "Везет", полнометражные игровые фильмы "Филателия", "Велга", "На выдохе", "Туман".