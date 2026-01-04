Мариинка посвятила показ "Щелкунчика" 25-летию спектакля Михаила Шемякина

Хореографию постановки сочинил Кирилл Симонов

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 января. /ТАСС/. Мариинский театр 4 января дневным представлением "Щелкунчика" открыл серию из восьми показов с посвящением 25-летию этого спектакля в новаторской постановке художника Михаила Шемякина. Его версия будет показана 4, 6 и 8 января на новой сцене театра, сообщила пресс-служба.

"Этот авторский спектакль, уже успевший стать одной из визитных карточек Петербурга, появился на свет 12 февраля 2001 года. За 25 лет успешной сценической жизни спектакль был показан сотни раз, и интерес публики к постановке продолжает расти. Для петербуржцев это возможность по-новому посмотреть на знаменитый балетный сюжет, а для гостей города - познакомиться с эксклюзивным спектаклем, который представлен только в Мариинском театре", - рассказали в пресс-службе.

Задачей новой постановки Шемякин видел в возвращении сказке подлинно гофмановского духа с элементами гротескного юмора, странностями и перевоплощениями, а также в воскрешении оригинального либретто Мариуса Петипа, которое со временем претерпело изменения. На эту постановку художника вдохновила запись Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, сделанная в 1998 году. Эта интерпретация полностью стерла флер "детского балета" и выявила всю мощь музыки Петра Чайковского.

Художник населил спектакль причудливыми существами в треуголках и с длинными маскарадными носами, воссоздав обстановку добротного бюргерского быта, а знаменитый вальс снежинок предстает на сцене зловещей черной вьюгой. В этом спектакле Шемякин выступил как автор декораций и костюмов, как сценарист и как режиссер. Хореографию постановки сочинил Кирилл Симонов, работавший тогда солистом Мариинского театра.