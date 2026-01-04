Умерла актриса из "Слова пацана" Александра Скачкова

Ей было 52 года

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Актриса Александра Березовец-Скачкова умерла на 53-м году жизни. Информация об этом появилась на сайте "Кинотеатр.ру".

На портале отмечается, что она родилась 21 марта 1973 года в Мурманске. Умерла артистка 3 января 2026 года.

Актриса известна по роли в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте". Также Скачкова принимала участие в съемках "СуперИвановы", "Соколова подозревает всех", "Восьмой участок", "Арбатские тайны".

За свою карьеру Скачкова исполнила около 90 ролей в кино и на телевидении. В 1995 году Березовец-Скачкова завершила обучение в Школе-студии МХАТ на курсе Покровской.