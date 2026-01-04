"Чебурашка 2" собрал более 2,5 млрд рублей за четыре дня в прокате

Картину посмотрели более 4 млн человек

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Фильм "Чебурашка 2" режиссера Дмитрия Дьяченко преодолел отметку в 2,5 млрд рублей в прокате за четыре дня. Это следует из данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

"Чебурашка 2" вышел в прокат 1 января. Общие сборы второй части "Чебурашки" по состоянию на 21:00 мск 4 января составили 2,588 млрд рублей, из них 426,489 млн рублей было заработано на предпродаже. За четыре дня картину посмотрели более 4 млн человек.

Ранее директор по репертуарному планированию сети кинотеатров "Синема парк" и "Формула кино" Елена Захарова в беседе с ТАСС предположила, что "Чебурашка 2" может собрать в прокате до 5 млрд рублей, тем самым побив рекорд по сборам самого кассового фильма 2025 года "Волшебник изумрудного города. Дорога из желтого кирпича" (реж. Игорь Волошин), который собрал в отечественном прокате более 3,34 млрд рублей, заняв первое место в рейтинге кассовых сборов 2025 года.

Фильм "Чебурашка", вышедший в российских кинотеатрах 1 января 2023 года, стал самой кассовой картиной за всю историю отечественного проката, обогнав комедию Клима Шипенко "Холоп" (2019) и первую часть дилогии Джеймса Кэмерона "Аватар" (2009). Главные роли во второй части франшизы исполнили Сергей Гармаш, Федор Добронравов, Ольга Кузьмина, Елена Яковлева, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Артем Быстров, Дмитрий Лысенков, Ева Смирнова и другие артисты.