Умерла балерина Эмма Минченок

Ей было 93 года

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Первая исполнительница партии Менады в "Спартаке" балерина Эмма Минченок умерла на 94-м году жизни. Об этом сообщила в своем Telegram-канале балетный критик Ольга Федорченко.

"На 94-м году жизни скончалась ленинградская балерина Эмма Владимировна Минченок. Нежная, тонкая, трепетная, поэтичная, негромкая, но которую увидев, не забудешь. Один из самых счастливых семейных балетных союзов Ленинграда был Эммы Минченок и Бориса Брегвадзе. Их сын Андрей Брегвадзе был лучшим характерным танцовщиком и невероятно интересным, незабываемым актером Малого оперного театра (Михайловский театр)", - написала она.

Минченок родилась в 1932 году. Окончила Ленинградское художественное училище (педагог Фея Балабина). С 1953 по 1977 годы работала в театре балета им. С. М. Кирова (Мариинский театр). Лучшими партиями балерины считаются Катерина ("Каменный цветок") и Ширин ("Легенда о любви"). Минченок была первой исполнительницей партии Менады в балете "Спартак" в постановке Леонида Якобсона в 1956 году.