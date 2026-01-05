Посетителей Эрмитажа попросили приходить пораньше

Большой наплыв посетителей, которые решили приобрести билет непосредственно на месте, приводит к очередям

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 января. /ТАСС/. Эрмитаж предлагает бесплатный чай тем, кто стоит в очереди, и просит приходить пораньше, сообщается в Telegram-канале музея.

"В Большом дворе Зимнего дворца предлагается бесплатный горячий чай. <…> Просим приходить в музей заранее, за 15-20 минут до начала сеанса, если у вас электронный билет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "большой наплыв посетителей, которые решили приобрести билет непосредственно на месте, неизбежно приводит к очередям". Также музей напомнил, что посетители с электронными билетами проходят без очереди.

Очередь желающих посетить Эрмитаж сформировалась в Санкт-Петербурге днем 4 января.

Санкт-Петербург традиционно один из самых популярных городов для путешествия россиян на предновогодних и январских праздниках, а Эрмитаж - одно из главных мест для посещения. Так, в декабре 2024 и 2025 года посетители музея выстраивались в длинные очереди, чтобы попасть в музейные залы.