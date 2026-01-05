"Чебурашка-2" за пять дней проката заработал более 3 млрд рублей

За этот период в прокате фильм посмотрели более 5,5 миллиона человек

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Вторая часть фильма "Чебурашка" собрала за пять дней в прокате более 3 миллиарда рублей, убедился корреспондент ТАСС, проверив данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

"Чебурашка-2" вышел в прокат 1 января. Кинокартина снята режиссером Дмитрием Дьяченко. Общие сборы фильма по состоянию на 20:00 мск 5 января составили 3,021 млрд рублей, из них 426,593 млн рублей было заработано на предпродаже.

За пять дней в прокате фильм посмотрели более 5,5 миллиона человек. В первый день семейное кино посмотрели более 880 тыс. человек, в последующие - более 1 млн зрителей каждый день.

О фильме

Фильм "Чебурашка", вышедший в российских кинотеатрах 1 января 2023 года, стал самой кассовой картиной за всю историю отечественного проката, обогнав комедию Клима Шипенко "Холоп" (2019) и первую часть дилогии Джеймса Кэмерона "Аватар" (2009). Главные роли во второй части франшизы исполнили Сергей Гармаш, Федор Добронравов, Ольга Кузьмина, Елена Яковлева, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Артем Быстров, Дмитрий Лысенков, Ева Смирнова и другие артисты.