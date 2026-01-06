Франция простится с Брижит Бардо

Похороны пройдут на средиземноморском курорте Сен-Тропе

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 7 января. /ТАСС/. Франция простится с актрисой Брижит Бардо, похороны пройдут на средиземноморском курорте Сен-Тропе на юго-востоке Франции, где она умерла на пороге Нового года после тяжелой болезни.

По желанию близких актрисы, отказавшихся от предложения Елисейского дворца об официальных почестях Бардо, церемония будет "скромной и простой". Круг приглашенных на мессу, которая пройдет в местной церкви Нотр-Дам-де-л’Ассомпсьон, ограничен ближайшими родственниками и друзьями. По сведениям прессы, президент республики Эмманюэль Макрон приглашения на мессу не получил.

Организацией похорон занимался муж актрисы, предприниматель Бернар д’Ормаль. Из Осло должен прибыть сын Бардо Николя Шарье от ее первого брака с актером Жаком Шарье. Вместе с ним ожидаются также норвежские внучки и правнучки актрисы.

Из французских политиков о своем присутствии на церемонии сообщила только глава парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, предупредившая, что намерена отдать последний долг актрисе "в личном, дружеском качестве". Из близких друзей будет присутствовать канадский эколог Пол Уотсон, ставший известным благодаря своей борьбе против охоты на китов.

По сведениям прессы, ожидается участие в похоронах музыкантов из французской группы Gipsy Kings. По настоянию близких актрисы, приглашенным запрещено заранее информировать прессу о своем участии. В семье пояснили, что "не хотели бы превращать прощание с Брижит в спектакль варьете".

Бардо похоронят на Морском кладбище в склепе неподалеку от могилы режиссера Роже Вадима (при рождении Вадим Игоревич Племянников, 1928-2000) - ее первого мужа, который, по утверждению актрисы, "сделал ее той, кем она стала". Вадим был постановщиком фильма "Бог создал женщину" (Et Dieu… cr a la femme, 1956), имевшего успех не только во Франции, но и за рубежом. Лента собрала аудиторию в 33 млн зрителей, в том числе 16,9 млн в США. Картина принесла Бардо мировую славу. Американский певец Элвис Пресли, никогда не гастролировавший в Европе, специально приезжал в Париж, по собственному признанию, "в надежде увидеть Брижит Бардо".

Оценка де Голля

Вклад Бардо в благосостояние родины отмечал генерал Шарль де Голль. Однажды в кругу своих соратников основатель Пятой республики заметил, что "Бардо приносит французскому государству почти столько же дохода, сколько заводы Renault". Генерал не преувеличивал: доходы от первого фильма Бардо и в самом деле оказались больше, чем выручка от экспорта самого популярного в то время французского автомобиля Renault Dauphine.

Завершив карьеру в кино в декабре 1973 года, актриса поклялась, что отныне ее имя, слава и богатство будут целиком посвящены только одной цели - защите природы. Она создала специальный фонд охраны животных. Светских или официальных церемоний Бардо всегда избегала: в 1985 году президент Франции Франсуа Миттеран наградил ее орденом Почетного легиона, но за наградой она так и не пришла.

Паломничество к дому номер пять на площади Вьоле в XV округе Парижа не прекращается и сегодня. В этом доме, в квартире, окна которой выходили на казарму пожарных, Брижит появилась на свет 28 сентября 1934 года. С детских лет она мечтала о карьере на сцене. Но все планы едва не перечеркнул дефект зрения: левым глазом она видела так плохо, что это не поддавалось коррекции даже с помощью очков. Недуг не помешал ей, однако, стать актрисой.

Мировая премьера в Москве

Родители - Луи Бардо и Анн-Мари Мюсель - дружили с театралами, издателями. Подруга матери, директор журнала Elle, уроженка Ростова-на Дону Элен Гордон-Лазарефф поместила фотографию 15-летней Брижит на журнальной обложке. Увидев портрет, начинающий режиссер Роже Вадим потерял покой. Только когда Брижит исполнилось восемнадцать, родители благословили брак, а заодно и будущие киноленты с участием дочери.

За время карьеры в кино, которую Бардо прервала в 38 лет, она снялась в 48 картинах. 1 октября 1955 года в Москве состоялась мировая премьера ленты Рене Клера "Большие маневры" (Les grandes man uvres, 1955), в которой она снималась вместе с Жераром Филипом и Мишель Морган. Среди ее лучших кинолент - "Частная жизнь" (Vie priv e, 1962) режиссера Луи Маля и "Презрение" (Le m pris, 1963) Жан-Люка Годара.

После завершения карьеры она создала и возглавила фонд в защиту животных, направив на благотворительность значительную часть полученных в кино гонораров. В день смерти Бардо британская газета The Daily Telegraph назвала ее "легендой века". Французская певица Мирей Матьё в интервью ТАСС назвала Бардо самой красивой женщиной Франции. По словам Матьё, во всем мире актриса "олицетворяла Францию".