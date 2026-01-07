Третьяковская галерея представит выставку работ Эрьзи в год 150-летия скульптора

Она откроется в июле

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Третьяковская галерея в июле в год 150-летия Степана Эрьзи представит выставку работ скульптора из коллекций Русского музея и Мордовского республиканского музея имени С. Д. Эрьзи. Выставка продлится три месяца, рассказала ТАСС министр культуры Мордовии Светлана Баулина.

"В этом году в течение трех месяцев в Третьяковской галерее будет представлена прекрасная экспозиция работ Степана Дмитриевича Эрьзи из фондов трех музеев - Мордовского республиканского музея имени С. Д. Эрьзи, Русского музея и Третьяковки. Для нас это возможность рассказать о Родине Степана Дмитриевича - Мордовии - жителям Москвы, Московской области и всем гостям", - рассказала Баулина.

По данным Минкультуры республики, выставка откроется в июле, посетители смогут увидеть более 80 работ скульптора.

Степан Дмитриевич Нефедов (Эрьзя) (1876-1959) - российский и советский скульптор, представитель модернизма, критики называли его "русским Роденом". Псевдоним художник взял в честь этнической группы эрьзя, входящей в состав мордовских народов. Эрьзя работал в стиле модерн, известен своими скульптурами, сделанными из пород деревьев Южной Америки, разрабатывал проекты преобразования гор в скульптурные монументы.

Родился Степан Эрьзя в селе Баево Симбирской губернии (сейчас - территория Мордовии) в семье крестьянина, в разные годы жил и работал на Урале, Кавказе, в Италии, Франции, Аргентине, где провел больше 20 лет. В 1951 году Эрьзя вернулся с разрешения советского руководства и привез с собой коллекцию своих работ - скульптуры из дерева, гипса, бронзы, мрамора. Скульптор умер в Москве в 1959 году, похоронен в Саранске. Его произведения хранятся в Русском музее, Третьяковской галерее, Мордовском республиканском музее изобразительных искусств, а также в зарубежных собраниях.