Умерла актриса из "Очень страшного кино" Джейн Трка

Ей было 62 года

Джейн Трка © Scott Gries/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 7 января. /ТАСС/. Сыгравшая в "Очень страшном кино" американская актриса Джейн Трка умерла в возрасте 62 лет. Об этом 5 января сообщил портал TMZ.

По их информации, Трка умерла 12 декабря в Сан-Диего, однако судебно-медицинская экспертиза до сих пор не установила причину смерти. Отмечается, что ее сын не знал ни о каких заболеваниях или особом состоянии здоровья актрисы, которые могли бы стать причиной ее смерти.

Джейн Трка наиболее известна ролью мисс Манн в комедийном хорроре "Очень страшное кино" (Scary Movie, 2000), так же актриса участвовала в соревнованиях по бодибилдингу и появлялась во многих фитнес-журналах.