В Малом театре состоится премьера спектакля "Беззаботные"

Режиссером-постановщиком и автором инсценировки выступила Ася Князева

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Премьерный показ спектакля "Беззаботные" по текстам Стефана Цвейга пройдет 8 января на Камерной сцене государственного академического Малого театра, сообщили ТАСС в пресс-службе Малого театра.

"8 января 2026 года на Камерной сцене Малого театра состоится премьерный показ спектакля "Беззаботные" по текстам Стефана Цвейга. Инсценировка создана по мотивам новелл "Закат одного сердца", "Двадцать четыре часа из жизни женщины", "Страх", - говорится в сообщении.

Режиссером-постановщиком и автором инсценировки выступила Ася Князева. Местом действия спектакля становится лобби отеля, куда герои приезжают в надежде отдохнуть и изменить свою жизнь. За внешним благополучием персонажей скрывается внутренняя боль, которая постепенно раскрывается в откровенных разговорах между незнакомыми людьми.

По словам Князевой, герои выглядят счастливыми, достойными и благородными, однако возникшая ситуация заставляет незнакомых людей быть откровенными друг с другом. "Мы переносимся в их прошлое и со временем понимаем, что отдыхать приехали не столь беззаботные люди - все они пытаются спрятать свою боль", - подчеркнула она.

Сценографию постановки создала народный художник России Мария Рыбасова, художником по костюмам выступила Любовь Скорнецкая. В спектакле заняты артисты Максим Хрусталев, Константин Юдаев, Алэн Салтыков, Алексей Мишин, Александр Наумов, Лидия Милюзина, Анастасия Дубровская, Ксения Лукьянчикова и Анастасия Ермошина.