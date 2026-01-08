Фильм "Испытание аулом. Ход конем" выйдет в прокат весной 2026 года

Это вторая часть семейной комедии

ЧЕРКЕССК, 8 января. /ТАСС/. Выход в прокат фильма "Испытание аулом. Ход конем" - второй части семейной комедии, снятой в Карачаево-Черкесии, запланирован весной 2026 года. Об этом сообщил ТАСС министр культуры КЧР Зураб Агирбов.

"Завершены съемки фильма "Испытание аулом. Ход конем". Это вторая часть нашей самой успешной семейной комедии. Она выйдет в прокат, скорее всего, весной. В 2025 году в республике также был снят первый в истории КЧР веб-сериал "Мой кавказский блог", - сказал Агирбов.

Фильм Ислама Сатырова "Испытание аулом" - семейная детская комедия, снятая в Карачаево-Черкесии при поддержке Фонда президентских грантов и Минкультуры России, вышел в прокат в 2023 году. Сообщалось, что картину показали в более чем в 400 залах по всей стране.