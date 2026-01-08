Умер актер Мурат Бисенбин

Ему было 53 года

Редакция сайта ТАСС

Мурат Бисенбин © Страница Мурата Бисенбина в социальной сети

АСТАНА, 8 января. /ТАСС/. Казахстанский актер Мурат Бисенбин, известный, в частности, по роли в фильме "Рэкетир", умер на 54-м году жизни. Об этом сообщила дочь актера Диана Булатова.

В Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской) Булатова опубликовала фото актера, на котором отмечается, что он умер 8 января. В комментариях, а также под последним постом на странице самого актера пользователи выразили соболезнования.

В Министерстве культуры и информации Казахстана также выразили соболезнования родным и близким актера, отметив, что он внес значительный вклад в развитие кино в республике.

В 2024 году казахстанские СМИ сообщали, что у актера было обнаружено онкологическое заболевание, а в декабре 2025 года Булатова в нескольких постах в соцсети сообщала, что ее отец был госпитализирован с инсультом, а затем рассказывала о ходе лечения.

Бисенбин родился 11 октября 1972 года в Кызылорде. Одной из наиболее известных работ стала роль Руслана в казахстанской драме "Рэкетир" (2007). Согласно данным сервиса "Кинопоиск", Бисенбин с 2003 года сыграл в 29 фильмах и сериалах, в том числе в российском сериале "13 клиническая" (2022).